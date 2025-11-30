Российские шорт-трекисты завоевали две квоты на участие в Олимпиаде 2026 года

Российские шорт-трекисты завоевали две квоты для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

По итогам квалификации, которая проходила в рамках Мирового тура и завершилась 30 ноября, россияне завоевали квоты на дистанциях 1 000 м и 1 500 м у мужчин и на дистанциях 500 м и 1 000 м у женщин. Квоты не являются именными, на Олимпийских играх у россиян смогут выступить один мужчина и одна женщина.

"Имена участников будут озвучены после официального подтверждения квот", - сообщили ТАСС в Союзе конькобежцев России.

Подтверждение квот ожидается в период с 12 по 14 декабря. Также Международный олимпийский комитет (МОК) должен подтвердить участие выбранных спортсменов.

Ранее МОК подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Помимо Петросян и Гуменника, из россиян на Олимпиаду отобрался ски-альпинист Никита Филиппов. Он пока не получил приглашения на Олимпиаду.

Олимпийские игры пойдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.