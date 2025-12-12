Федерация керлинга России призвала WCF учесть рекомендации МОК по поводу допуска российских спортсменов
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что организация отправила письмо во Всемирную федерацию керлинга с призывом учесть рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска российских спортсменов.
В четверг МОК сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Кроме того, российским и белорусским атлетам разрешено выступать на турнирах под национальной символикой, с флагом и гимном.
— МОК рекомендовал снять ограничения для российских и белорусских спортсменов на юношеских международных соревнованиях — с флагом и гимном, без искусственных барьеров. Это важный и правильный шаг, который говорит о последовательности нового руководства МОК. Но теперь ключевой вопрос: как это решение будет реализовано на практике. Международные федерации самостоятельны в принятии решений, и именно от них зависит, превратится ли рекомендация в реальный допуск. Тем не менее именно с таких шагов начинается путь к полноценному возвращению: сначала юниоры, затем — взрослые команды. Это можно и нужно воспринимать со сдержанным оптимизмом. За этим решением стоит колоссальная работа ОКР, Минспорта и сильной юридической команды, которая системно отстаивает права наших спортсменов. Мы видим, как постепенно восстанавливаются в правах паралимпийцы, теперь на мировую арену возвращаются юниоры — будущее спорта. Как президент Федерации керлинга России, я уже направил письмо во Всемирную федерацию керлинга с призывом учесть рекомендации МОК и принять соответствующее решение. Для молодежи, для развития вида спорта это принципиально важно. Работа продолжается, — написал Свищев в Telegram‑канале.
