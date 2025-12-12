Федерация керлинга России призвала WCF учесть рекомендации МОК

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что организация отправила письмо во Всемирную федерацию керлинга с призывом учесть рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска российских спортсменов.

© Федерация керлинга России

В четверг МОК сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Кроме того, российским и белорусским атлетам разрешено выступать на турнирах под национальной символикой, с флагом и гимном.