Непряева заняла 20-е место в коньковой разделке на этапе Кубка мира в Давосе

Дарья финишировала в топ-20 в коньковой разделке в Давосе.

Первый после долгого перерыва этап Кубка мира для российских лыжников завершён. В женской коньковой разделке на 10 км, которая закрывала соревнования в Давосе, Дарья Непряева заняла 20-е место. Её выступление получилось очень похожим на то, что показал несколькими часами ранее в аналогичной мужской гонке Савелий Коростелёв.

Дарья очень неплохо выглядела на разгоне, но была гораздо аккуратнее Савелия. Она не бросалась сломя голову вперёд и в целом держала темп, однако на второй половине первого круга, бо́льшую часть которой составляла спусковая часть, российская лыжница резко теряла по сравнению с теми, с кем по отсечкам была рядом. На первой половине второго круга Непряева более-менее сохранила свои позиции, но на второй – ситуация повторилась.

В итоге Дарья финишировала 20-й, что можно считать вполне приличным результатом. Это точно не провал, хотя успехом, наверное, было бы место в топ-15. Однако для этого нужно набираться опыта и адаптироваться к тому, что происходит на Кубке мира. Если судить только по результату, то Непряева выступила лучше Коростелёва, да и победительнице она уступила меньше, чем Савелий.

А выиграла женскую гонку 28-летняя норвежка Каролине Симпсон-Ларсен, которая до этапа в Давосе звёзд с неба не хватала, да и на Кубке мира выступала лишь время от времени. Но коньковая десятка – её профильная дисциплина. Норвежка сумела опередить и свою соотечественницу Астрид Слинд, и шведку Моа Илар. Стоит отметить, что на десятке в Швейцарии не выступали несколько сильнейших лыжниц.

Кубок мира теперь продолжится многодневкой «Тур де Ски», которая в нынешнем сезоне целиком пройдёт в Италии. Российские лыжники должны принять в ней участие.

И ещё. У Савелия и Дарьи было достаточное количество FIS-пунктов, чтобы бежать на Олимпиаде все личные дистанции. Однако эти очки были заморожены. А в разделках они показали результаты, позволившие им вновь набрать достойные FIS-пункты и гарантировавшие им практически полноценное участие в Играх-2026 (за исключением командных гонок).