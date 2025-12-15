Российский бегун победил на Антарктическом ледовом марафоне

Российский бегун Денис Назаров стал победителем международного ледового марафона, который проходил в Антарктиде. По информации ТАСС, спортсмен пробежал дистанцию 42,195 километра за 3 часа 54 минуты 49 секунд.

Как ранее сообщили организаторы мероприятия, Назаров является главой логистической компании и отцом троих детей. Он занимается бегом более восьми лет, предпочитая длинные дистанции.

Второе место у мужчин занял бельгиец Руне Буйл (4:18.25), третьим финишировал американец Чарльз Браун (4:26.14). У женщин на марафонской дистанции первенствовала австралийка Катерин Друсдэйл (3:48.43), второй на финише была Джоанна Древинска-Огродник из Польши (4:18.05), третьей - канадка Виктория Гран (4:25.22).

Участники соревновались в минусовую температуру на утоптанной и размеченной снежной трассе в сопровождении персонала на снегоходах. Вдоль трассы были расположены пункты оказания помощи, в которых находился медицинский персонал.

В 2024 году победителем Антарктического ледового марафона стал итальянец Андреа Бонаноми, пробежавший дистанцию 42,195 км за 3 часа 23 минуты 37 секунд. Вторым на финише был китаец Ни Юйшэн (3:26.41), третьим - россиянин Алексей Федосеев (3:53.13). Рекордсменами марафона являются ирландец Шон Тобин (2022, 2:53.33) и американка Лиесл Мюхлхаузер (2024, 3:29.16).

Антарктический ледовый марафон проводится с 2005 года. Первым его победителем стал российский бегун Евгений Горьков (5:09.38). На старт Антарктического ледового марафона из россиян выходили также Александр Абрамов (2006 год, сошел с дистанции), Илья Морозов и Кирилл Прокофьев (оба - 2018 год), Алексей Комиссаров (2021), Олеся Мусорина и Дмитрий Попов (оба - 2023 год).