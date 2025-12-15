Российская сноубордистка Травиничева получила нейтральный статус от FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российской сноубордистке Марии Травиничевой. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина и двоеборец Артем Галунин. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.