Российским саночникам запретили участвовать в этапе Кубка мира

Российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде из-за сомнений в соответствии критериям допуска. Об этом сообщает агентство AP.

Решение принял исполнительный совет Международной федерации санного спорта (FIL). Россияне Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, как ожидается, смогут принять участие в турнире. Они приняли участие в официальных тренировках 16 декабря.

Ранее FIL допустила до участия в соревнованиях под своей эгидой шестерых российских спортсменов, для участия в соревнованиях они должны соответствовать критериям нейтральности, а именно отсутствие поддержки СВО и связи с вооруженными организациями. До этого российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов из-за ситуации на Украине.

Этап Кубка мира в Лэйк-Плэсиде пройдет 19-20 декабря.