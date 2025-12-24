Латвия запретила россиянам въезд на этап Кубка мира по санному спорту

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла 14 представителей сборной России по санному спорту в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, тем самым запретив въезд на этап Кубка мира, который пройдёт в Сигулде с 3 по 4 января.

«Я приняла решение включить 14 граждан Российской Федерации в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики. Запрет на въезд установлен на неопределённый срок», — написала Браже на своей странице в социальных сетях.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Позднее МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.