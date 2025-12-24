Президент ФССР рассказала, почему российские саночники не выступят в Латвии

Федерация санного спорта Латвии отказалась предоставить россиянам приглашения на этап Кубка мира в Сигулде, необходимые для оформления въездных виз в эту страну. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

"Мы некоторое время назад запрашивали у коллег из Латвии приглашения, необходимые для оформления виз, - рассказала Гарт. - В ответном письме, подписанном президентом Федерации санного спорта Латвии Клавсом Васксом, было отмечено, что в соответствии с действующими постановлениями кабмина Латвии выдача въездных виз гражданам Российской Федерации для участия в спортивных мероприятиях невозможна. В письме также говорится, что даже обладание действующей шенгенской визой, полученной в любой другой стране ЕС, не дает оснований для въезда в Латвию без предварительного оформления онлайн-заявки на ETA (Electronic Travel Authorization - электронное разрешение на поездку). Поэтому участие нейтральных саночников из России в ближайшем этапе Кубка мира в Сигулде не представляется возможным".

Также Гарт прокомментировала заявление министра иностранных дел Латвии Байбы Браже о внесении 14 российских спортсменов в список персон, чье пребывание на территории страны признано нежелательным.

"Что касается последнего заявления главы МИД Латвии, то у меня нет информации, включены ли саночники в этот список из 14 спортсменов, это ведомство не уведомляет нас о своих решениях", - заключила собеседница ТАСС.

Этап Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде пройдет с 3 по 4 января.