FIS отказала Надыршиной и другим российским сноубордистам в получении нейтрального статуса
Старший тренер сборной России в параллельных дисциплинах Денис Салагаев поделился новостями касательно заявок своих подопечных в Международную федерацию лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на получение статусов индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).
— Была информация, что ближе к 1 января наступит ясность по допуску сноубордистов. Как обстоят дела на сегодняшний день?
— Отказали Александре Паршиной, Игорю Слуеву, Софии Надыршиной, Яне Ульяновой. Мотивировали отказ нарушением антидопинговых правил. Никаких подробностей больше не сообщили. По Полине Каримовой, Есении Степановой и Алексею Соболеву пока информации нет, ждём.
— Ребята расстроились?
— Конечно. Надежда на нейтральный статус была, шанс отобраться на Игры у них был.
— Тренеры получили нейтральный статус?
— Тренерскому составу пока ничего не пришло, мы находимся в ожидании, —приводит слова Салагаева «Матч ТВ».