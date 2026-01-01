Ольга Бузова: «Мы поедем на Олимпиаду в Италию и всех победим»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала «Матч ТВ», что ожидает триумфального выступления российских спортсменов на зимней Олимпиаде‑2026 в Италии.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и несколько других федераций зимних видов спорта разрешают россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе при прохождении проверок, Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает российских спортсменов.

На Игры отобрались российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски‑альпинист Никита Филиппов, они приняли приглашения для участия в Олимпиаде. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева на этапе Кубка мира в Давосе завоевали квоты для участия в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне на Играх.

— Допустят ли большое количество россиян на Олимпиаду‑2026 в Милан?

— Первая моя реакция: а нам она не нужна, мы и так крутые. Но вторая реакция другая: мой друг Дмитрий Губерниев, с которым я общаюсь, говорит, что Олимпиада очень даже нужна. И я с ним согласна. Мы поедем в Италию и всех победим, чтобы стать еще круче.

— Что вы пожелаете болельщикам на Новый год?

— Занимайтесь спортом и любите друг друга, — сказала Бузова «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.