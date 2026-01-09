Россияне выиграли золотую и серебряную медали на этапе Кубка Европы по скелетону

Российские скелетонисты, выступающие на международной арене в нейтральном статусе, выиграли золотую и серебряную медали на этапе Кубка Европы, который проходит в Австрии. О результатах россиян сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-службы Федерации бобслея России.

Победителем заезда стал Владислав Семёнов, показавший результат 1 минута 49,27 секунды. Серебряный призёр Владислав Романов отстал от победителя на 0,48 секунды. Тройку призёров замкнул спортсмен из Китая Юй Гуоцин, проигравший первому месту 0,85 секунды.

Турнир в Австрии стал для россиян первым после отстранения от международной арены в начале 2022 года.

Несмотря на медали, российские скелетонисты не смогут выступить на Олимпиаде-2026 в Италии, так как не успеют набрать для этого нужное количество очков.