Украина сообщила о злоупотреблениях в пользу российских спортсменов

Украинские спортивные представители пожаловались на злоупотребления в пользу российских саночников, пишет Sport24.

По информации источника, Международная федерация санного спорта предоставила исключения для квалификации спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаду-2026, следуя указаниям Международного олимпийского комитета. Согласно регламенту FIL, атлеты, не участвовавшие в международных стартах или имевшие низкий рейтинг, обязаны были выполнить специальный критерий до 12 января 2026 года.

Но нескольким спортсменам, включая российских с нейтральным статусом, которые не уложились в этот срок, было разрешено выполнить требование до 19 января. Это позволяет им принять участие в этапе Кубка мира в Оберхофе для прохождения отбора.

Источник утверждает, что его национальная федерация не получила от FIL внятных объяснений такого исключения, а высокопоставленный чиновник федерации прямо заявил, что это было сделано по указанию МОК для обеспечения квалификации нейтральных атлетов.