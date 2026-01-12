МОК направил приглашения на Олимпиаду двум российским шорт‑трекистам

Российские шорт‑трекисты Иван Посашков и Алена Крылова получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщает пресс‑служба организации.

© Союз конькобежцев России

Ранее приглашения от МОК приняли российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, победившие в отборочном турнире к Играм, и ски‑альпинист Никита Филиппов.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.