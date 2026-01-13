Российские саночники выступят на ЧЕ в Германии

Имеющие нейтральный статус Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов намерены выступить на чемпионате Европы по санному спорту, который пройдет с 17 по 18 января в германском Оберхофе. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

"Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов в статусе AIN (индивидуальных нейтральных атлетов - прим. ТАСС) планируют принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в конце этой недели в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе, - рассказала Гарт. - Эти спортсмены намерены выступить в Оберхофе и на следующем этапе Кубка мира, который пройдет в конце января".

На предыдущем этапе Кубка мира, который проходил в конце прошлой недели в германском Винтерберге, Олесик заняла 10-е место, Пересторонин и Репилов - 30-е и 17-е соответственно.