Выяснилось, обсуждал ли ISU судьбу российских юниоров на прошедшем совете

ISU не принимал решения по допуску российских юниоров на совете
Международный союз конькобежцев (ISU) не принимал решения по допуску российских юниоров на совете, который прошел 13 января.
«ISU во вторник не принимал решения по допуску российских юниоров на совете», – сообщили в организации.
В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.
