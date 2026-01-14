Российские бобслеистки потеряли возможность отобраться на ОИ

Российские спортсмены утратили возможность отобраться на олимпийский турнир по бобслею, который пройдет в феврале в Италии. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) российские нейтральные атлеты могли выступать на турнирах IBSF только в состязаниях женских монобобов, где участвует только одна спортсменка.

Согласно критериям отбора в женском олимпийском турнире в монобобе могут выступить спортсменки не более чем из 17 стран. Квоты участия в ОИ-2026 распределяются согласно рейтингам Международной федерации бобслея и скелетона по состоянию на 18 января. Два национальных олимпийских комитета, чьи спортсмены лучше всего проявили себя в текущем сезоне на турнирах IBSF, получат возможность заявить на Олимпиаду трех женщин-бобслеисток каждый, четыре последующих - по две, еще 11 - по одной.

После прошедших в выходные этапа Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице и этапа Кубка Северной Америки в американском Лейк-Плэсиде спортсменки из России лишились даже теоретических шансов оказаться в списке претенденток на олимпийские путевки.

Обладающие нейтральным статусом российские бобслеистки Любовь Черных и София Степушкина, пока не имеющие очков в мировом рейтинге, до 18 января планируют принять участие в двух этапах Кубка Европы (14 и 15 января - в австрийском Инсбруке). Победа на этапе Кубка Европы стоит 120 очков, и даже в случае успеха кого-то из россиянок на обоих стартах, та сможет набрать только 240 очков, чего будет недостаточно для того, чтобы претендовать на олимпийскую квоту. Ранее шансов отобраться на Олимпиаду-2026 лишились российские скелетонисты и скелетонистки.

Участие в этапах Кубка Европы дает право бобслеистам и скелетонистам в следующем сезоне претендовать на выступление на этапах Кубка мира, где стартуют все сильнейшие.