Телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал поощрить деньгами российских участников Олимпиады-2026. Его слова приводит Sport24.

Губерниев отметил, что выплатить премии можно не только призерам, но и другим спортсменам, которые выступят на Играх.

«Это решение примут правительство и местные власти. Думаю, они найдут возможность дать премии людям. Страна от этого точно не станет беднее», — сказал он.

Комментатор добавил, что возможен и сценарий, при котором будут награждены только призеры Олимпиады.

«Пока обсуждать — это все равно что делить шкуру неубитого медведя. В любом случае выплаты спортсменам для нынешнего бюджета — капля в море», — резюмировал он.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.