ISU не стал называть сроки возможного допуска российских юниоров: «Ожидается, что Совет ISU рассмотрит рекомендации МОК в установленном порядке»
Международный союз конькобежцев (ISU) не стал называть сроки возможного допуска российских юниоров к соревнованиям.
В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям снять запреты на участие юниоров из России – как в личных, так и командных видах. Речь идет в том числе о допуске под национальным флагом.
– Когда ISU примет решение по допуску юниоров из России?
– Решения относительно допуска к соревнованиям ISU остаются прерогативой Совета ISU. Совет ISU осведомлен о последних рекомендациях МОК относительно допуска спортсменов и, как ожидается, рассмотрит их в установленном порядке, – сообщили в пресс-службе ISU.
