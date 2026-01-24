Конькобежец Эйтрем установил мировой рекорд на дистанции 5 000 метров

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем выиграл этап Кубка мира в немецком Инцелле на дистанции 5 000 метров с мировым рекордом.

Победитель показал результат 5 минут 58,52 секунды. Он превзошел достижение француза Тимоти Лубино, который в ноябре на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) преодолел дистанцию за 6 минут 0,23 секунды.

Эйтрему 23 года. Он является чемпионом мира - 2025 на дистанции 5 000 метров. Также спортсмен дважды побеждал на чемпионатах Европы.

Этап Кубка мира в Инцелле завершится 25 января.