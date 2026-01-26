Российская бобслеистка заняла призовое место на юниорском ЧМ

Российская бобслеистка Степушкина заняла третье место на юниорском чемпионате мира

Российская бобслеистка София Степушкина заняла третье место в монобобе на юниорском чемпионате мира (не старше 23 лет) в швейцарском Санкт‑Морице.

© Федерация бобслея России

По итогам двух заездов Степушкина показала результат 2 минуты 25,53 секунды. Первой стала представительница Германии Шарлотта Кэндрикс (2 минуты 24,82 секунды). Второе время показала швейцарка Селина Ислер (отставание — 0,45 секунды).

София Степушкина — дочь многократного призера чемпионатов мира по бобслею Дмитрия Степушкина, который скончался в 2022 году.

