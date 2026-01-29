Российские горнолыжники и саночники приняли приглашения на ОИ от МОК

Российские горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов приняли приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщает пресс‑служба МОК.

Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Ранее приглашения от МОК приняли российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски‑альпинист Никита Филиппов, шорт‑трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Все эти спортсмены ранее вошли в итоговый список российских участников Олимпиады‑2026, опубликованный Центром спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП).