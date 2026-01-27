МОК пригласил саночников Олесик и Репилова на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) направил приглашения для участия в Олимпийских играх 2026 года российским саночникам Дарье Олесик и Павлу Репилову. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

18 января президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила ТАСС, что Олесик и Репилов стали обладателями олимпийских лицензий.

Ранее из россиян на Олимпиаду были приглашены фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Все спортсмены согласились принять участие в Играх. Также во вторник МОК пригласил на Игры горнолыжников Юлию Плешкову и Семена Ефимова.

Олесик 21 год, она является чемпионкой России 2024 года. 23-летний Репилов выигрывал чемпионат России дважды.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.