Норвежские спортсмены избегают секса

Некоторые норвежские спортсмены избегают сексуальных контактов из-за опасений провалить допинг-тестирование.

Об этом говорится в результатах опроса от издания NRK. Согласно нему, 21,9% респондентов ответили, что иногда избегают интимных контактов, а 10,9% избегают на регулярной основе.

Опрос проводился с 23 сентября по 7 октября 2025 года, он посвящен мерам предосторожности, необходимым перед допинг-тестами.

«Необходимо контролировать не только себя, но и тех, с кем вы находитесь», – отметила норвежская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг.

«Пока я об этом не думала. Но, возможно, стоило бы», – сказала о результатах опроса двукратная чемпионка мира Тириль Венг.

Известны случаи, при которых вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), попадали в организм в результате сексуальных отношений.

Анкету с вопросами также отправляли спортсменам Финляндии, Швеции и Дании (там аналогичный опрос проводили Yle, SVT и Danmarks Radio соответственно). Однако в этих странах спортсмены в меньшей степени опасаются, что на допинг-тесты повлияет интимная близость (14,3% ответили, что иногда избегают ее, а 10,4% – всегда).

Согласно общим результатам исследования, более 60% ответили, что избегают биологически активных добавок, медицинских препаратов, а также кремов и мазей для кожи. Всего участие в опросе приняли 184 спортсмена из вышеперечисленных стран.