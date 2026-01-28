Норвежские спортсмены избегают секса

22% спортсменов Норвегии из зимних видов избегают секса, чтобы не провалить допинг-тест – результаты опроса NRK
Некоторые норвежские спортсмены избегают сексуальных контактов из-за опасений провалить допинг-тестирование.
Об этом говорится в результатах опроса от издания NRK. Согласно нему, 21,9% респондентов ответили, что иногда избегают интимных контактов, а 10,9% избегают на регулярной основе.
Опрос проводился с 23 сентября по 7 октября 2025 года, он посвящен мерам предосторожности, необходимым перед допинг-тестами.
«Необходимо контролировать не только себя, но и тех, с кем вы находитесь», – отметила норвежская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг.
«Пока я об этом не думала. Но, возможно, стоило бы», – сказала о результатах опроса двукратная чемпионка мира Тириль Венг.
Известны случаи, при которых вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), попадали в организм в результате сексуальных отношений.
Анкету с вопросами также отправляли спортсменам Финляндии, Швеции и Дании (там аналогичный опрос проводили Yle, SVT и Danmarks Radio соответственно). Однако в этих странах спортсмены в меньшей степени опасаются, что на допинг-тесты повлияет интимная близость (14,3% ответили, что иногда избегают ее, а 10,4% – всегда).
Согласно общим результатам исследования, более 60% ответили, что избегают биологически активных добавок, медицинских препаратов, а также кремов и мазей для кожи. Всего участие в опросе приняли 184 спортсмена из вышеперечисленных стран.
«Это победа Министерства спорта». Дмитрий Васильев о 13 россиянах на Олимпиаде
Перес попросил нескольких игроков «Реала» изменить отношение к делу после увольнения Алонсо. Один из них – Беллингем (Cadena SER)
Анисимова после вылета с Australian Open: «Сегодня мне не понравилось, как я вела себя на корте. Возможно, мне стоит лучше контролировать ПМС»
«Это победа Министерства спорта». Дмитрий Васильев о 13 россиянах на Олимпиаде
Перес попросил нескольких игроков «Реала» изменить отношение к делу после увольнения Алонсо. Один из них – Беллингем (Cadena SER)
Анисимова после вылета с Australian Open: «Сегодня мне не понравилось, как я вела себя на корте. Возможно, мне стоит лучше контролировать ПМС»