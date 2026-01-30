Российские керлингисты выиграли турнир в Китае

Сборная России по керлингу завоевала золотые медли на международном турнире среди стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Пекине.
В финалах женские и мужские сборные России встречались с командами из Китая. Девушки (Ирина Низовцева, Алина Бородулина, Виктория Штрекер, Анастасия Беликова) победили со счетом 6:4, а мужчины (Артур Ражабов, Андрей Ильин, Григорий Лавров, Иван Сысоев) — 7:5.
— Любые международные соревнования, куда может попасть наша команда, сейчас для нас крайне важны. Мы почти четыре года были лишены регулярной международной практики, поэтому возможность сыграть с сильными соперниками не из нашей страны — это, по сути, шанс проверить себя и не «вариться в собственном соку». Это особенно важно для молодых спортсменов, которые только попали в сборную и еще не имеют достаточного международного опыта. На таких турнирах мы видим команду в боевых условиях: как ребята реагируют на стресс, на психологическую нагрузку, на соревновательный ритм. Переоценить значимость таких стартов в текущей ситуации сложно. Мы благодарны китайской стороне за приглашение и Федерации — за возможность отправить команды на турнир. Ну и, конечно, очень приятно, что наши спортсмены смогли победить — это тоже важный результат, — цитирует главного тренера сборных России Василия Гудина пресс‑служба Федерации керлинга России.
Организаторы лыжной гонки в Италии признали ошибкой флаг Казахстана в заявке Большунова, россиянин исключен из списка участников
Судьи РПЛ и Первой лиги соберутся на тренировочные сборы в Турции, РФС провел существенную ротацию состава
Шулак заменит Ружичку в Матче звезд КХЛ, вместо Галлана команду KHL World Stars возглавит Митч Лав
Организаторы лыжной гонки в Италии признали ошибкой флаг Казахстана в заявке Большунова, россиянин исключен из списка участников
Судьи РПЛ и Первой лиги соберутся на тренировочные сборы в Турции, РФС провел существенную ротацию состава
Шулак заменит Ружичку в Матче звезд КХЛ, вместо Галлана команду KHL World Stars возглавит Митч Лав