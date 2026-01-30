Российские керлингисты выиграли турнир в Китае

Сборная России по керлингу завоевала золотые медли на международном турнире среди стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Пекине.

© Федерация керлинга России

В финалах женские и мужские сборные России встречались с командами из Китая. Девушки (Ирина Низовцева, Алина Бородулина, Виктория Штрекер, Анастасия Беликова) победили со счетом 6:4, а мужчины (Артур Ражабов, Андрей Ильин, Григорий Лавров, Иван Сысоев) — 7:5.