На Олимпиаду прибыли первые нейтральные спортсмены из России
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева первыми из россиян прибыли в Италию для участия в зимней Олимпиаде. Об этом сообщил тренер Данил Акимов, передает ТАСС.
Наставник рассказал, что Коростелев и Непряева уже приступили к тренировкам в Италии.
«Приехали на трассы, тренируются. Сегодня первый день. До этого они тренировались в Швейцарии», — рассказал Акимов.
Непряева 7 февраля выйдет на старт скиатлона. На следующий день в этой же дисциплине будет соревноваться Коростелев.
Так же извесно, что российские саночники и конькобежцы вылетят в Италию 1 февраля. Они начнут выступления в Италии раньше представителей других видов спорта.