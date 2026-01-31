На Олимпиаду прибыли первые нейтральные спортсмены из России

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева первыми из россиян прибыли в Италию для участия в зимней Олимпиаде. Об этом сообщил тренер Данил Акимов, передает ТАСС.

Наставник рассказал, что Коростелев и Непряева уже приступили к тренировкам в Италии.

«Приехали на трассы, тренируются. Сегодня первый день. До этого они тренировались в Швейцарии», — рассказал Акимов.

Непряева 7 февраля выйдет на старт скиатлона. На следующий день в этой же дисциплине будет соревноваться Коростелев.

Так же извесно, что российские саночники и конькобежцы вылетят в Италию 1 февраля. Они начнут выступления в Италии раньше представителей других видов спорта.