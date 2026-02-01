В Ирландии пытались обжаловать решение отдать квоту ОИ российской спортсменке

Ирландская федерация санного спорта подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) указав, что Международная федерация санного спорта (FIL) незаконно распределила квалификационные места на зимние Олимпийские игры — 2026 для нейтральных спортсменов.

Речь в обращении ирландской федерации шла о россиянке Дарье Олесик, из-за предоставлении квоты которой места лишилась ирландка Эльза Десмонд. Однако выездная панель CAS оставила решение выдать квоту Олесик в силе.

В CAS указали, что дело не попадает под юрисдикцию выездной панели, потому что она рассматривает только споры, возникшие за 10 дней до Игр или во время них.

13 января стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.