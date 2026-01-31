CAS подтвердил участие россиянки Дарьи Олесик в Олимпиаде-2026

Спортивный арбитражный суд (CAS) в субботу, 31 января, оставил в силе решение отдать российской саночнице Дарье Олесик место ирландской спортсменки Эльзы Десмонд на Олимпиаде–2026.

Во время этапа Кубка мира в Оберхофе с 16 по 18 января Международная федерация санного спорта передала квалификационное место на Олимпиаду Дарье Олесик.

Первоначально квота принадлежала Эльзе Десмонд, а Ирландская федерация санного спорта пыталась оспорить это решение в суде.

Выездная панель CAS отклонила апелляцию и подтвердила право Олесик на участие в Олимпиаде. Суд отметил, что дело не входит в его юрисдикцию, так как панель рассматривает только споры, возникшие за 10 дней до или во время Игр, уточняется на сайте суда.

До этого был опубликован список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Италии. Его 28 января распространил Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России. Все российские представители будут выступать под нейтральным флагом.

