«Строгие меры безопасности»: МОК о соревнованиях с участием россиян и украинцев на ОИ

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что на зимних Олимпийских играх — 2026 для всех делегаций и отдельных нейтральных спортсменов будут приняты меры безопасности.

Слова пресс-службы организации приводит «Матч ТВ».

«Как всегда, за эти меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что будут приняты самые строгие меры безопасности. Также осуществляется очень тесное международное сотрудничество», — указали в организации, отвечая на вопрос о дополнительных мерах безопасности на соревнованиях с участием российских и украинских спортсменов

13 января стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.