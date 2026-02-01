Глава МОК высказалась о сроках принятия решения по полноценному допуску россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась о сроках принятия решения по полноценному допуску россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, конкретных сроков нет.

«Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», — заявила Ковентри.

Ранее работу главы МОК оценил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. «Она — молодец! Очень продвинутая, легендарная личность, хорошо чувствует молодежь», — заявил россиянин.

Ковентри была избрана новой главой МОК 20 марта прошлого года. За месяц до этого в отставку подал немец Томас Бах, который занимал пост президента организации с 2013 года.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.