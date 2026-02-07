Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м на ОИ-2026

Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 4.05,84.

Победительницей соревнований с олимпийским рекордом стала итальянка Франческа Лоллобриджида (3.54,28). Коржова отстала от лидера на 11,56.

Серебро завоевала норвежка Рагне Виклунд, отстав от лидера на 2,26. Бронзовым призёром стала Валери Мальте из Канады (+2,65).

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины:

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 3.54,28.

2. Рагне Виклунд (Норвегия) +2,26.

3. Валери Мальте (Канада) +2,65.

4. Джой Бёне (Нидерланды) +3,84…

12. Ксения Коржова (Россия) +11,56.