Российский саночник не попал в топ-15 после двух попыток на Олимпиаде

Российский саночник Павел Репилов после второй попытки в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026 занимает 16-е место. Его время — 1.47,708. В первой попытке Репилов стал 17-м.

Его время — 53,861.

Лидером остается представитель Германии Макс Лангенхан с результатом 1.45,826. Медали в этом виде будут разыграны 8 февраля.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию дня на Олимпиаде, где по ходу соревнований следила за заездами Репилова.

Репилов - победитель и призер юношеской Олимпиады – 2020, победитель этапов Кубка мира среди юниоров, чемпион России – 2022. Его старший брат Роман Репилов - трехкратный чемпион мира (2020 и 2021) и трехкратный победитель спринтерского зачета Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20).

Всего в зимних Олимпийских играх - 2026 примут участие 13 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Они не приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась поздним вечером 6 февраля на миланском футболистом стадионе "Сан-Сиро".