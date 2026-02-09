Экс-россиянка пожаловалась на условия жизни в Дании

Бывшая российская конькобежка Софья Торуп (Просвирнова) пожаловалась на условия жизни в Дании. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка рассказала, что не получает зарплаты, а также компенсаций за тренировки и сборы. Торуп и ее муж самостоятельно ищут спонсоров: четыре компании покрывают жилье семьи в Калгари, переезды и расходы на лед. Она добавила, что федерация Дании не предоставляет никакого финансирования.

Россиянка вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа после Олимпиады-2022 и сменила флаг в 2023 году. В январе 2026-го она победила в масс-старте на чемпионате Европы, но не попала на Игры в Милане из-за отсутствия гражданства.

Просвирнова — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, а также пятикратная чемпионка Европы. В составе сборной России она принимала участие в Олимпийских играх в 2014, 2018 и 2022 годах.