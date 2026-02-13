Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 13 февраля

«Как бомбануло!»: Водонаева раздраконила мужчин приказом молчать при женщинах
Алена Водонаева стала объектом жесткой критики со стороны рядовых мужчин. Им дико не понравились указания блогерши.
Несколько дней назад Алена Водонаева позволила себе дать совет представителям мужского пола. Она опубликовала рилс, в котором сказала следующее: «Мужчина не должен говорить, когда говорит женщина. Как только женщина открыла рот, чтобы что-то сказать, мужчина должен захлопнуться и не отсвечивать».
Само собой, на заявление Алены бурно и жестко отреагировали оскорбленные мужчины. В своих комментариях они унижали блогершу, переходили на личность и даже угрожали расправой. «Сразу бить», «Рожу давно не разбивали», «За такие действия череп поломали», — упражнялись в агрессии россияне.
Впрочем, Алена, привыкшая к хейту, не смутилась, а только пуще прежнего принялась разносить хейтеров. «Вы не представляете как мужчин бомбануло после этого рилса. Но мы должны понимать, что эта та когорта, которая строчит комментарии в соцсетях», — написала Водонаева в ТГ-канале.
«Я не представляла масштаб катастрофы. Я заходила на профили мужчин, которые оставили мне комментарии, и рассматривала их фотографии. Все, как один, лысеющие скуфы, без определенного рода деятельности. Отекшие лица (наверное, алкоголь?), невнятные, блеклые черты лица», — поделилась экс-участница «Дома-2».
Она полюбопытствовала, встречаются ли с такими мужчинам женщины вообще, и если да, то какие они? Алена также дала понять, что готова подать заявление на человека, который угрожал расправой.