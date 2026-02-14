Канадских керлингистов обвинили в жульничестве на Олимпиаде

Главный тренер сборной Швеции по керлингу обвинил игроков сборной Канады в жульничестве во время матча.

© Российская Газета

Фредрик Линдберг после поражения в матче мужского турнира по керлингу от Канады - 6:8, заявил, что соперники нарушали правила. Шведская сторона заявила о том, что у них есть доказательства того, что соперники вопреки правилам повторно касались камней.

"Мы знаем, что они это делают и делали раньше. Мы можем назвать имена этих игроков, но пока не будем это делать. Хотим, чтобы в World Curling занялись этой проблемой", - приводит слова Линдберга Aftonbladet.

Шведский тренер констатировал, что решение проблемы идет очень медленно, а нужно уже сейчас, чтобы судьи выходили и наказывали за серьезные нарушения правил.

Один из членов сборной Швеции заявил, что работающие на Олимпиаде судьи не знают правил и игроки по ходу матча им их объясняют.