Васильев высказался о требовании IBU вернуть медали ОИ в Сочи

Васильев — о требовании IBU вернуть медали ОИ в Сочи: «Как они себе это представляют? СБР вломится и начнет отбирать их?»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил «Матч ТВ», что Международный союз биатлонистов (IBU) ставит невыполнимые ультиматумы Союзу биатлонистов России (СБР) для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
Ранее в воскресенье президент СБР Виктор Майгуров заявил в эфире «Матч ТВ», что IBU требует вернуть олимпийские медали мужской команды и это может являться причиной невозвращения российских биатлонистов на международные соревнования.
Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года. В декабре СБР сообщил, что обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск до соревнований под эгидой IBU.
— Запрашивать они могут, конечно, всё что угодно, но какое отношение имеет СБР к тому, какое имущество находится у тех, кто ранее был биатлонистом? Как IBU себе это представляет? По их мнению, СБР вломится к каждому спортсмену в дом и начнет отбирать медали? Все свои незаконные действия IBU пытается оправдать еще более незаконными ультиматумами, которые просто невыполнимы. Значит, с ними надо разговаривать совсем по‑другому, а именно через суд признавать статус незаконного отстранения наших спортсменов от международной деятельности, а после подавать встречный иск о компенсации и так далее, чтобы люди в IBU поняли, что мир не крутится вокруг них, — сказал Васильев «Матч ТВ».
Евгений Устюгов в 2020 году был дисквалифицирован на четыре года на основании аномальных показателей биологического паспорта, его результаты с 24 января 2010 года по конец сезона‑2013/14 аннулированы. Таким образом, сборная России лишилась золота в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, поскольку в ней принимал участие и Устюгов. На других этапах бежали Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко. В прошлом году Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпиаде‑2014, золото в эстафете перешло сборной Германии.
