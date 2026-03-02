Украине запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной Украины использовать форму с изображением карты страны на зимних Паралимпийских играх — 2026. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич агентству «Укринформ».

«Мы подготовили для нашей команды форму — даже не спортивную, а парадную. Но IPC заявил: «Нет, нет, нет - так не пойдет!». Что эта форма носит политический характер. И нам ясно дали понять, что никто не допустит нашего выхода в такой форме», — заявил он.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.