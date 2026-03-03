Россиянин Вик Уайлд тренирует китайских сноубордистов

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд помогает китайским спортсменам в качестве наставника. Об этом Уайлд рассказал ТАСС.

"Нет, я не получал предложений о работе в России, я немного работал в Китае, это было довольно-таки здорово, - сказал Уайлд. - Я сейчас работаю над своим брендом сноубордов, сейчас я сконцентрирован на этом. Помогаю китайским спортсменам? Да, я тренер".

Уайлд родился в США, в апреле 2012 года он получил гражданство РФ. Он является двукратным олимпийским чемпионом 2014 года, также на его счету бронзовая медаль Игр-2022.