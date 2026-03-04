В «Шанхайских Драконах» объяснили, почему Валиева приглашена на матчи в Китае

Генеральный директор клуба «Шанхайские Драконы» Сергей Белых в интервью «Матч ТВ» объяснил, почему именно фигуристка Камила Валиева приглашена в качестве гостя на два матча Фонбет чемпионата КХЛ в Китае.

© Матч ТВ

«Драконы» в рамках KHL World Games примут в Шанхае новосибирскую «Сибирь» и казахстанский «Барыс». Игры пройдут 5 и 7 марта. Валиева — победительница этапов Гран‑при, чемпионка мира среди юниоров.

— С нами не просто так едет Валиева, ведь фигурное катание очень популярно в Китае. И мы будем исследовать этот рынок. Там очень развитая индустрия развлечений. Мы понимаем, что если что‑то завирусилось в TikTok, то об этом узнает весь Китай. У нас есть четкий план по всем основным китайским соцсетям. Через них будем продвигать «Шанхайских Драконов». У нас хорошая медийка в России, но мы сделаем медиапродукт именно для китайского рынка, — сказал Белых «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда лишилась шансов на выход в плей‑офф.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.