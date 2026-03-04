Российские парасноубордисты поделились ожиданиями от Игр в Италии

Российские парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, которые выступят на Паралимпийских играх в Италии, испытывают радость и гордость от того, что будут представлять Россию с флагом и гимном. Об этом они рассказали ТАСС.

© Соцсети

Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал ТАСС, что российские сноубордисты и персонал вылетели на Паралимпийские игры в Италию.

"Настроение хорошее, состояние боевое. Завтра уже будем тестировать трассу и готовиться к тому, чтобы занять, желательно, призовые места. Подготовка у нас была в основном в России, в Миассе, до этого был тренировочный сбор в Китае", - сказал Фадеев.

"Очень рады, что нам выдали визы и едем на Паралимпиаду. Очень долго ждали этого события, и нам повезло туда попасть. Ощущения от участия с флагом и гимном? Это гордость, радость и честь - представлять свой флаг, свою Родину", - отметил Шеббо.

Игры стартуют в Италии 6 марта.