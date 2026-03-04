Опубликовано полное расписание Паралимпийских игр — 2026

Паралимпиада-2026: расписание соревнований в Милане, время трансляций, где смотреть онлайн зимние Паралимпийские игры
Время Паралимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пришло!
С 6 по 15 марта в Италии будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта. В пятницу на античном стадионе в Вероне пройдёт церемония открытия, но первые спортсмены выйдут на арены Игр уже в сегодня, 4 марта.
Сохраняйте себе расписание, чтобы ничего не пропустить.
Полное расписание Паралимпиады-2026:
Везде указано московское время.
4 марта, среда
Кёрлинг на колясках
21:05. Парный микст. 1-й тур. Италия — Южная Корея.
21:05. Парный микст. 1-й тур.Япония — Китай.
21:05. Парный микст. 1-й тур. Великобритания — Эстония.
21:05. Парный микст. 1-й тур. Латвия — США.
5 марта, четверг
Кёрлинг на колясках
11:05. Парный микст. 2-й тур. Китай — Латвия.
11:05. Парный микст. 2-й тур. Эстония — Италия.
11:05. Парный микст. 2-й тур. Япония — США.
11:05. Парный микст. 2-й тур. Великобритания — Южная Корея.
21:05. Парный микст. 3-й тур. США — Эстония.
21:05. Парный микст. 3-й тур. Южная Корея — Япония.
21:05. Парный микст. 3-й тур. Латвия — Великобритания.
21:05. Парный микст. 3-й тур. Италия — Китай.
6 марта, пятница
Кёрлинг на колясках
11:05. Парный микст. 4-й тур. Япония — Италия.
11:05. Парный микст. 4-й тур. Великобритания — США.
11:05. Парный микст. 4-й тур. Китай — Южная Корея.
11:05. Парный микст. 4-й тур. Эстония — Латвия.
22:00. ⭐️ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ.
7 марта, суббота
Горнолыжный спорт
11:30. 🥇 Женщины. Скоростной спуск (с нарушением зрения). Финал.
Далее – 🥇 Женщины. Скоростной спуск (стоя). Финал. 🇷🇺
Далее – 🥇 Женщины. Скоростной спуск (сидя). Финал.
12:50. 🥇 Мужчины. Скоростной спуск (с нарушением зрения). Финал.
Далее – 🥇 Мужчины. Скоростной спуск (стоя). Финал. 🇷🇺
Далее – 🥇 Мужчины. Скоростной спуск (сидя). Финал.
Кёрлинг на колясках
11:35. Командный микст. 1-й тур. Южная Корея — Латвия.
11:35. Командный микст. 1-й тур. США — Китай.
11:35. Командный микст. 1-й тур. Норвегия — Швеция.
11:35. Командный микст. 1-й тур. Великобритания — Словакия.
16:35. Парный микст. 5-й тур. Южная Корея — США.
16:35. Парный микст. 5-й тур. Китай — Эстония.
16:35. Парный микст. 5-й тур. Италия — Латвия.
16:35. Парный микст. 5-й тур. Япония — Великобритания.
20:35. Командный микст. 2-й тур. США — Великобритания.
20:35. Командный микст. 2-й тур. Италия — Канада.
20:35. Командный микст. 2-й тур. Латвия — Словакия.
20:35. Командный микст. 2-й тур. Швеция — Южная Корея.
Биатлон
12:00. 🥇 Женщины. Спринт (сидя).
12:35. 🥇 Мужчины. Спринт (сидя).
14:00. 🥇 Женщины. Спринт (стоя).
14:40. 🥇 Мужчины. Спринт (стоя).
15:15. 🥇 Женщины. Спринт (с нарушением зрения).
15:50. 🥇 Мужчины. Спринт (с нарушением зрения).
Следж-хоккей
12:05. Группа В. 1-й тур. Чехия — Япония.
15:35. Группа А. 1-й тур. Китай — Германия.
19:05. Группа А. 1-й тур. США — Италия.
22:35. Группа В. 1-й тур. Канада — Словакия.
Сноуборд
13:00. Женщины (ампутация ниже колена). Посев.
13:21. Мужчины (нарушение верхних конечностей). Посев.
13:42. Мужчины (ампутация выше колена). Посев. 🇷🇺
14:03. Мужчины (ампутация ниже колена). Посев.
8 марта, воскресенье
Кёрлинг на колясках
11:35. Командный микст. 3-й тур. Швеция — Латвия.
11:35. Командный микст. 3-й тур. Италия — Китай.
11:35. Командный микст. 3-й тур. Словакия — Норвегия.
11:35. Командный микст. 3-й тур. Канада — Великобритания.
16:35. Парный микст. 6-й тур. Великобритания — Китай.
16:35. Парный микст. 6-й тур. Латвия — Южная Корея.
16:35. Парный микст. 6-й тур. Эстония — Япония.
16:35. Парный микст. 6-й тур. США — Италия.
20:35. Командный микст. 4-й тур. США — Италия.
20:35. Командный микст. 4-й тур. Канада — Норвегия.
20:35. Командный микст. 4-й тур. Китай — Южная Корея.
Биатлон
12:00. 🥇 Женщины. Индивидуальная гонка (сидя).
12:35. 🥇 Мужчины. Индивидуальная гонка (сидя).
14:00. 🥇 Женщины. Индивидуальная гонка (стоя).
14:40. 🥇 Мужчины. Индивидуальная гонка (стоя).
15:15. 🥇 Женщины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения).
15:50. 🥇 Мужчины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения).
Сноуборд
13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/8 финала.
13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/8 финала. 🇷🇺
13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/8 финала.
13:00. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/8 финала.
13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/4 финала.
13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/4 финала.
13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/4 финала.
13:33. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/4 финала.
14:10. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/2 финала.
14:15. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/2 финала.
14:20. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/2 финала.
14:25. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/2 финала.
14:32. 🥇 Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). Финал.
14:35. 🥇 Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). Финал.
14:44. 🥇 Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). Финал.
14:49. 🥇 Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). Финал.
9 марта, понедельник
Горные лыжи
11:30. 🥇 Женщины. Супергигант (с нарушением зрения). Финал.
Далее – 🥇 Женщины. Супергигант (стоя). Финал. 🇷🇺
Далее – 🥇 Женщины. Супергигант (сидя). Финал.
12:50. 🥇 Мужчины. Супергигант (с нарушением зрения). Финал.
Далее – 🥇 Мужчины. Супергигант (стоя). Финал. 🇷🇺
Далее – 🥇 Мужчины. Супергигант (сидя). Финал.
Кёрлинг на колясках
11:35. Командный микст. 5-й тур. Южная Корея — Великобритания.
11:35. Командный микст. 5-й тур. Швеция — США.
11:35. Командный микст. 5-й тур. Канада — Латвия.
11:35. Командный микст. 5-й тур. Словакия — Италия.
16:35. Парный микст. 7-й тур. Латвия — Япония.
16:35. Парный микст. 7-й тур. Италия — Великобритания.
16:35. Парный микст. 7-й тур. США — Китай.
16:35. Парный микст. 7-й тур. Южная Корея — Эстония.
20:35. Командный микст. 6-й тур. Норвегия — Китай.
20:35. Командный микст. 6-й тур. Южная Корея — Словакия.
20:35. Командный микст. 6-й тур. Великобритания — Швеция.
20:35. Командный микст. 6-й тур. США — Латвия.
Следж-хоккей
12:05. Группа А. 2-й тур. Китай — Италия.
15:35. Группа В. 2-й тур. Чехия — Словакия.
19:05. Группа А. 2-й тур. Германия — США.
22:35. Группа В. 2-й тур. Япония — Канада.
10 марта, вторник
Горные лыжи
11:00. 🥇 Женщины. Комбинация. Супергигант (с нарушением зрения). Финал.
Далее – 🥇 Женщины. Комбинация. Супергигант (стоя). Финал. 🇷🇺
Далее – 🥇 Женщины. Комбинация. Супергигант (сидя). Финал.
12:10. 🥇 Мужчины. Комбинация. Супергигант (с нарушением зрения). Финал.
Далее – 🥇 Мужчины. Комбинация. Супергигант (стоя). Финал. 🇷🇺
Далее – 🥇 Мужчины. Комбинация. Супергигант (сидя). Финал.
Кёрлинг на колясках
11:35. Командный микст. 7-й тур. Великобритания — Италия.
11:35. Командный микст. 7-й тур. Китай — Канада.
11:35. Командный микст. 7-й тур. Южная Корея — Норвегия.
16:35. Парный микст. Полуфиналы.
20:35. Командный микст. 8-й тур. Словакия — США.
20:35. Командный микст. 8-й тур. Латвия — Китай.
20:35. Командный микст. 8-й тур. Италия — Норвегия.
20:35. Командный микст. 8-й тур. Швеция — Канада.
Лыжные гонки
11:45. Женщины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). Квалификация. 🇷🇺
11:55. Женщины. Спринт классическим стилем (стоя). Квалификация.
12:25. Женщины. Спринт классическим стилем (сидя). Квалификация.
12:35. Мужчины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). Квалификация.
12:55. Мужчины. Спринт классическим стилем (стоя). Квалификация.
13:05. Мужчины. Спринт классическим стилем (сидя). Квалификация. 🇷🇺
14:15. Женщины. Спринт классическим стилем (сидя). 1/2 финала.
14:26. Мужчины. Спринт классическим стилем (сидя). 1/2 финала.
14:37. Женщины. Спринт классическим стилем (стоя). 1/2 финала.
14:48. Мужчины. Спринт классическим стилем (стоя). 1/2 финала.
13:59. Женщины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). 1/2 финала.
15:10. Мужчины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). 1/2 финала.
15:22. 🥇 Женщины. Спринт классическим стилем (сидя). Финал.
15:29. 🥇 Мужчины. Спринт классическим стилем (сидя). Финал.
15:38. 🥇 Женщины. Спринт классическим стилем (стоя). Финал.
15:45. 🥇 Мужчины. Спринт классическим стилем (стоя). Финал.
15:54. 🥇 Женщины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). Финал.
16:01. 🥇 Мужчины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения). Финал.
Следж-хоккей
12:05. Группа А. 3-й тур. Италия — Германия.
15:35. Группа А. 3-й тур. США — Китай.
19:05. Группа В. 3-й тур. Канада — Чехия.
22:35. Группа В. 3-й тур. Словакия — Япония.
11 марта, среда
Кёрлинг на колясках
11:05. Командный микст. 9-й тур. Великобритания — Китай.
11:05. Командный микст. 9-й тур. Швеция — Словакия.
11:05. Командный микст. 9-й тур. США — Южная Корея.
11:05. Командный микст. 9-й тур. Латвия — Норвегия.
16:35. 🥉 Парный микст. Матч за третье место.
16:35. 🥇 Парный микст. Финал.
22:05. Командный микст. 10-й тур. Латвия — Великобритания.
22:05. Командный микст. 10-й тур. Словакия — Канада.
22:05. Командный микст. 10-й тур. Италия — Швеция.
Лыжные гонки
11:45. 🥇 Женщины. Гонка 10 км классическим стилем (сидя).
12:10. 🥇 Мужчины. Гонка 10 км классическим стилем (сидя). 🇷🇺
13:05. 🥇 Женщины. Гонка 10 км классическим стилем (стоя).
13:35. 🥇 Мужчины. Гонка 10 км классическим стилем (стоя).
14:25. 🥇 Женщины. Гонка 10 км классическим стилем (с нарушением зрения). 🇷🇺
14:55. 🥇 Мужчины. Гонка 10 км классическим стилем (с нарушением зрения).
12 марта, четверг
Горные лыжи
11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).
11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (стоя). 🇷🇺
11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (сидя).
14:30. 🥇 Женщины. Гигантский слалом (с нарушением зрения).
Далее – 🥇 Женщины. Гигантский слалом (стоя). 🇷🇺
Далее – 🥇 Женщины. Гигантский слалом (сидя).
Кёрлинг на колясках
15:35. Командный микст. 11-й тур. Норвегия — США.
15:35. Командный микст. 11-й тур. Китай — Швеция.
15:35. Командный микст. 11-й тур. Канада — Корея.
15:35. Командный микст. 11-й тур. Италия — Латвия.
20:35. Командный микст. 12-й тур. Южная Корея — Италия.
20:35. Командный микст. 12-й тур. Норвегия — Великобритания.
20:35. Командный микст. 12-й тур. Китай — Словакия.
20:35. Командный микст. 12-й тур. Канада — США.
Следж-хоккей
16:35. Квалификационный раунд.
21:05. Квалификационный раунд.
13 марта, пятница
Горные лыжи
11:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).
11:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первый заезд (стоя). 🇷🇺
11:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первый заезд (сидя).
14:30. 🥇 Мужчины. Гигантский слалом (с нарушением зрения).
Далее – 🥇 Мужчины. Гигантский слалом (стоя). 🇷🇺
Далее – 🥇 Мужчины. Гигантский слалом (сидя).
Биатлон
12:00. Женщины. Гонка преследования (сидя). Квалификация.
12:15. Мужчины. Гонка преследования (сидя). Квалификация.
12:35. Женщины. Гонка преследования (стоя). Квалификация.
12:50. Мужчины. Гонка преследования (стоя). Квалификация.
13:05. Женщины. Гонка преследования (с нарушением зрения). Квалификация.
13:20. Мужчины. Гонка преследования (с нарушением зрения). Квалификация.
14:30. 🥇 Женщины. Гонка преследования (сидя). Финал.
14:45. 🥇 Мужчины. Гонка преследования (сидя). Финал.
15:10. 🥇 Женщины. Гонка преследования (стоя). Финал.
15:25. 🥇 Мужчины. Гонка преследования (стоя). Финал.
15:50. 🥇 Мужчины. Гонка преследования (с нарушением зрения). Финал.
16:05. 🥇 Женщины. Гонка преследования (с нарушением зрения). Финал.
Кёрлинг на колясках
12:05. Командный микст. Полуфиналы.
20:35. 🥉 Командный микст. Матч за третье место.
Следж-хоккей
16:35. Полуфинал №1.
21:05. Полуфинал №2.
14 марта, суббота
Горные лыжи
11:00. Женщины. Слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).
11:00. Женщины. Слалом. Первый заезд (стоя). 🇷🇺
11:00. Женщины. Слалом. Первый заезд (сидя).
15:00. 🥇 Женщины. Слалом (с нарушением зрения).
Далее – 🥇 Женщины. Слалом (стоя). 🇷🇺
Далее – 🥇 Женщины. Слалом (сидя).
Сноуборд
12:00. Женщины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №1.
12:22. Мужчины. Бэнг-слалом (нарушение верхних конечностей). Заезд №1.
12:44. Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация выше колена). Заезд №1. 🇷🇺
13:06. Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №1.
13:50. 🥇 Женщины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №2.
14:12. 🥇 Мужчины. Бэнг-слалом (нарушение верхних конечностей). Заезд №2.
14:34. 🥇 Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация выше колена). Заезд №2. 🇷🇺
14:56. 🥇 Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №2.
Лыжные гонки
12:00. 🥇 Смешанная эстафета 4х2,5 км.
13:15. 🥇 Открытая эстафета 4х2,5 км.
Следж-хоккей
14:05. Квалификационный раунд.
18:05. Квалификационный раунд.
Кёрлинг на колясках
17:05. 🥇 Командный микст. Финал.
15 марта, воскресенье
Горные лыжи
11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).
11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (стоя). 🇷🇺
11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (сидя).
14:00. 🥇 Мужчины. Слалом (с нарушением зрения).
Далее – 🥇 Мужчины. Слалом (стоя). 🇷🇺
Далее – 🥇 Мужчины. Слалом (сидя).
Лыжные гонки
11:00. 🥇 Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя).
11:15. 🥇 Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя). 🇷🇺
12:20. 🥇 Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя).
12:30. 🥇 Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя).
13:45. 🥇 Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения). 🇷🇺
13:55. 🥇 Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения).
Следж-хоккей
14:05. 🥉 Матч за третье место.
18:05. 🥇 Финал.
22:30. ⭐️ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ.