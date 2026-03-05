Авиакомпания потеряла снаряжение российской конькобежки

Авиакомпания потеряла багаж российской конькобежки Анастасии Семеновой во время перелета из США в Канаду на этап Кубка мира. Об этом Семенова рассказала в интервью ТАСС.

"У меня потерялось [снаряжение], - сказала Семенова. - Это из Америки мы летели в Канаду, и у меня пропал чемодан. Не нашли. Было все спортивное. Велосипед у нас был один на двоих, но там был станок велосипедный. Там были все мои вещи для масс-старта. Мне отдавала их девчонка, которая была на замене. У меня потерялись велотуфли. Достаточно такой хороший бюджетик у меня там потерялся. Слава богу, что ботинки мы везли в ручной клади, лезвия у меня были не в этом чемодане. Все остальное мы смогли найти в короткий срок".

Семенова отметила, что страховая компания компенсировала ей только часть потерь.

"[Страховка] была, но она не покрывала того, что было в этом чемодане. То есть мы писали порядка $3 тыс., наверное. В итоге компенсировали только полторы", - добавила спортсменка.

Семенова на Играх в Италии не смогла квалифицироваться в финал масс-старта. Россиянка смогла пройти отбор на Игры, выступая в том числе на этапах Кубка мира в США и Канаде. Она также является чемпионкой России.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 5 марта.