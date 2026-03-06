Зимние паралимпийские игры объявили открытыми

С 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут XIV Зимние Паралимпийские игры, передаeт корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

© Global look

Знаменосцами сборной России, которая выступает под своим флагом и гимном впервые с 2014 года, были выбраны Анастасия Багиян и Алексей Бугаев. Сами флаги несли волонтeры. Всего в составе нашей сборной шесть спортсменов: Анастасия Багиян (лыжные гонки), Иван Голубков (лыжные гонки), Варвара Ворончихина (горные лыжи), Алексей Бугаев (горные лыжи), Дмитрий Фадеев (парасноуборд) и Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд), который представляет Москву. 34-летний Филипп является обладателем Кубка Европы 2021 года, чемпионом России 2023 года и победителем Кубка России 2024 года в своeм виде спорта.

На Зимних Паралимпийских играх будут разыграны 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, парасноуборд, следж-хоккей и кeрлинг на колясках.