Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль за день на Паралимпиаде

Горнолыжник Алексей Бугаев принес России вторую медаль за день на Паралимпиаде-2026 — спортсмен выиграл бронзу в скоростном спуске. Об этом сообщает РИА Новости.

Бугаев соревновался в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 18,40 секунды. Золото завоевал швейцарец Робин Куше (1 минута 17,79 секунды), вторым стал француз Артур Боше (плюс 0,61 секунды).

Эта медаль стала для сборной России второй за день на Паралимпиаде. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла бронзовую медаль в скоростном спуске. Российская спортсменка показала время 1 минута 24,47 секунды.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортине д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, все они соревнуются с флагом и гимном страны.