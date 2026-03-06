Российские спортсмены с флагом приняли участие в открытии Паралимпиады-2026

Сегодня, 6 марта, в Вероне (Италия) проходит церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года. Представители России приняли участие в мероприятии с флагом и государственной символикой.

© Кадр трансляции

В России к началу спортивного форума нет информации о показе шоу и соревнований официальными вещателями как на телевидении, так в интернете. Известно, что трансляции проведёт официальный YouTube-канал Международного паралимпийского комитета (МПК).

Лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев были выбраны в качестве знаменосцев сборной России на параде спортсменов в рамках церемонии открытия Паралимпийских игр — 2026.