🥉 Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде-2026. Она взяла бронзу в скоростном спуске
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр-2026 в Италии.
Ворончихина заняла третье место в скоростном спуске. Победу одержала шведца Эбба Орше, второй стала француженка Орели Ришар.
Соревнования проходили в категории «стоя» среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата.
Для российской команды, которая выступает под флагом страны, это первая медаль на Паралимпиаде-2026.
