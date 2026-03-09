Россия выиграла первое золото на Паралимпиаде в Италии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото в супергиганте стоя в рамках Паралимпиады-2026 в Италии в категории LW6/8-2, показав время 1.15,60. Это первая золотая медаль для Россиян на этой Паралимпиаде.

Второй стала француженка Орели Ришар, отстав от лидера на 1,96. Тройку призёров замкнула шведка Эбба Оршё (+2,04).

Паралимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Супергигант, стоя. Женщины. Результаты:

Ранее Ворончихина стала бронзовым призёром Паралимпиады-2026 в скоростном спуске.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.