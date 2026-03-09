Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года

Сегодня, 9 марта, на Паралимпийских играх — 2026 в Италии проходит награждение победителей и призёров в горнолыжном спорте. Россиянка Варвара Ворочихина выиграла золото в супергиганте стоя в категории LW6/8-2. В честь спортсменки прозвучал гимн России. Это произошло впервые с 2014 года.

© Чемпионат.com

Во время награждения на пьедестале Варвара не смогла сдержать слёз. Ранее спортсменка сообщила, что посвятила свою победу ушедшему из жизни дедушке.

Ранее Ворончихина стала бронзовым призёром Паралимпиады-2026 в скоростном спуске. Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.