Путин поздравил Багиян и Ворончихину с золотыми медалями на Паралимпиаде‑2026

Президент России Владимир Путин поздравил победительниц Паралимпиады‑2026 в Италии лыжницу Анастасию Багиян и горнолыжницу Варвару Ворончихину с золотыми медалями.

Во вторник Багиян заняла первое место в спринте классическим стилем. В понедельник Ворончихина стала лучшей в супергиганте.

В поздравлении Багиян президент отметил, что победа вдохновит спортсменку на новые яркие свершения в жизни и спорте.

— Уважаемая Анастасия Николаевна! Поздравляю вас с блестящим выступлением и «золотом» XIV Паралимпийских зимних игр. Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы. Эта уверенная победа — достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убеждён, она вдохновит вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать! Желаю успехов и всего самого доброго, — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

В поздравлении на имя Ворончихиной Путин заявил, что российские спортсмены достойно выступают под национальным флагом страны.

— Уважаемая Варвара Олеговна! Поздравляю вас с триумфом. Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. В соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте продемонстрировали отточенное мастерство и победный настрой, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Молодец! И конечно, особые слова признания и благодарности вашим тренерам и наставникам. Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны. Желаю новых успешных стартов и всего наилучшего, — написал президент в поздравлении.

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.