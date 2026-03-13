Российские скелетонисты выиграли бронзу на юниорском ЧМ

Российские скелетонисты Князева и Зыков выиграли бронзу в смешанной эстафете на юниорском ЧМ
Российские скелетонисты Полина Князева и Еремей Зыков завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира в Альтенберге (Германия).
Победу одержали немцы Мари Ангерер и Мартин Буххайм, серебро завоевали Камила Крустина и Ренарс Юмикис из Латвии. Князева и Зыков проиграли лидерам 0,90 секунды.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
