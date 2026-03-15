Лыжник из Новой Зеландии заплакал из-за проигрыша россиянину

На Паралимпаде в Италии эмоции захлестнули новозеландского спортсмена Адама Холла, участвующего в слаломе. Он расплакался, когда россиянин Алексей Бугаев обошёл его и выиграл золото, сообщает RT.

В воскресенье российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую медаль в слаломе среди мужчин, выступающих стоя. Ему уступил новозеландец Адам Холл, ставший серебряным призером.

Когда новозеландский спортсмен понял, что занял второе место, он расплакался.

После победы Бугаева сборная России стала третьей в медальном зачете Паралимпийских игр 2026 года. В копилке россиян 12 медалей: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.